Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від 0 до +2 градусів, тоді як в Карпатах можливі морози до -4 градусів.

До кінця тижня в Україні зберігається суха та відносно тепла погода, проте вже наступного тижня нас очікує потужна хвиля снігопадів.

Такі дані дає погодний радар Ventusky.

Згідно з даними, перший серйозний снігопад в Україні можливий вже 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухається з південного заходу, принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 числа, а до вечора снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від 0 до +2 градусів, тоді як в Карпатах можливі морози до -4 градусів. У суботу, 16 листопада, негода пошириться на східні, південні та центральні області, а також частину північних регіонів, і місцями снігопади можуть бути інтенсивними.

Максимальна температура знизиться до +2 вдень, а в ніч на 17 листопада очікується температура від -1 до -5 градусів, в Карпатах до -7 градусів. У неділю, 17 листопада, снігопади прогнозуються лише в Донецькій області, після чого сніговий фронт покине територію України.

Температура повітря вдень від -1 до +4 градусів, а до вечора на заході можливе потепління до +8 градусів.

Раніше Politeka також писала про те, що у більшості областей України очікується посилення вітру до небезпечних значень, а також різкі коливання атмосферного тиску та опади у змішаній формі (дощ зі снігом і снігова крупа).

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