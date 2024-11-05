Такі прогнози озвучив метеоролог Ігор Кібальчич - він зазначив, що погода погіршиться через штормовий північно-західний циклон.

У більшості областей України очікується посилення вітру до небезпечних значень, а також різкі коливання атмосферного тиску та опади у змішаній формі (дощ зі снігом і снігова крупа).

Такі прогнози озвучив метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що погода погіршиться через штормовий північно-західний циклон.

6 листопада (середа): Вночі в північних та центральних регіонах можливі незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха і спокійна погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -4…+1 °C, вдень +5…+10 °C, у північно-східній частині 0…+5 °C.

7 листопада (четвер): Під впливом антициклону в Україні очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2…+3 °C, вдень +7…+12 °C, на сході +2…+7 °C.

8 листопада (п’ятниця): Погода залишиться без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на сході — західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +8…+13 °C.

9 листопада (субота): Погода знову без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +8…+13 °C.

10 листопада (неділя): На всій території України утримуватиметься антициклон, очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0…+5 °C, вдень +8…+13 °C.

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