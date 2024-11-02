На початку листопада в Україні очікуються зміни погоди - в перші дні місяця можливі дощі, нічні морози та навіть мокрий сніг в окремих регіонах.

Про погоду на наступний тиждень розповіла ЗМІ синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Вона пояснила, що вже після 4 листопада синоптична ситуація покращиться. Новий антициклон принесе суху погоду і зменшить хмарність.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що у понеділок, 4 листопада, мокрий сніг може випасти на північному сході країни. Це буде результатом проходження атмосферного фронту з півночі, який вплине на погоду найближчими днями.

Після 4 листопада в Україні очікується антициклон, що забезпечить стабільну та суху погоду з меншою кількістю хмар.

"Що це означає на практиці? Якщо немає хмарності, то, якщо зайдуть прохолодні повітряні маси, то ночі будуть прохолоднішими, тому що немає хмар і все тепло, що накопичується впродовж дня, вночі розпорошується у навколишній простір", – пояснила Наталія Птуха.

При цьому, як зазначила Птуха, температура залишиться в межах, характерних для попередніх днів: "Над Україною домінуватим високий тиск, антициклони, що забезпечують в основному безопадну погоду".

Вона також запевнила, що в найближчій перспективі немає ознак потужних циклонів чи значних опадів.

Джерело: OBOZ.UA.

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