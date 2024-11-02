В начале ноября в Украине ожидаются изменения погоды – в первые дни месяца возможны дожди, ночные морозы и даже мокрый снег в отдельных регионах.

О погоде на следующую неделю рассказала СМИ синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Она пояснила, что уже после 4 ноября синоптическая ситуация улучшится. Новый антициклон принесет сухую погоду и снизит облачность.

Синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в понедельник, 4 ноября, мокрый снег может выпасть на северо-востоке страны. Это будет результатом прохождения атмосферного фронта с севера, который повлияет на погоду в ближайшие дни.

После 4 ноября в Украине ожидается антициклон, обеспечивающий стабильную и сухую погоду с меньшим количеством облаков.

"Что это значит на практике? Если нет облачности, то, если зайдут прохладные воздушные массы, то ночи будут прохладнее, потому что нет облаков и все накапливающееся в течение дня тепло, ночью распыляется в окружающее пространство", - пояснила Наталья Птуха.

При этом, как отметила Птуха, температура останется в пределах, характерных для предыдущих дней: "Над Украиной преобладает высокое давление, антициклоны, обеспечивающие в основном безопадную погоду".

Она также заверила, что в обозримой перспективе нет признаков мощных циклонов или значительных осадков.

Источник: OBOZ.UA.

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