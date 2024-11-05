Такие прогнозы озвучил метеоролог Игорь Кибальчич – он отметил, что погода ухудшится из-за штормового северо-западного циклона.

В большинстве областей Украины ожидается усиление ветра до опасных значений, а также резкие колебания атмосферного давления и осадки в смешанной форме (дождь со снегом и крупа).

Такие прогнозы озвучил метеоролог Игорь Кибальчич. Он отметил, что погода ухудшится из-за штормового северо-западного циклона.

6 ноября (среда): Ночью в северных и центральных регионах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем ​​по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -4…+1°C, днем ​​+5…+10°C, в северо-восточной части 0…+5°C.

7 ноября (четверг) Под влиянием антициклона в Украине ожидается сухая и спокойная погода. В западных областях ночью и утром возможен туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2…+3°C, днем ​​+7…+12°C, на востоке +2…+7°C.

8 ноября (пятница): Погода останется без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на востоке – западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1…+4°C, днем ​​+8…+13°C.

9 ноября (суббота): Погода снова без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в западных регионах – переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -1…+4°C, днем ​​+8…+13°C.

10 ноября (воскресенье): На всей территории Украины будет содержаться антициклон, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0…+5°C, днем ​​+8…+13°C.

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