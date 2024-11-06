Температура воздуха в пятницу будет колебаться от 0 до +2 градусов, в то время как в Карпатах возможны морозы до -4 градусов.

До конца недели в Украине сохраняется сухая и относительно теплая погода , однако на следующей неделе нас ожидает мощная волна снегопадов.

Такие данные дает погодный радар Ventusky.

Согласно данным, первый серьезный снегопад в Украине возможен уже 15 ноября. Движущийся с юго-запада атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от 0 до +2 градусов, в то время как в Карпатах возможны морозы до -4 градусов. В субботу, 16 ноября, ненастье распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.

Максимальная температура снизится до +2 днем, а ночью на 17 ноября ожидается температура от -1 до -5 градусов, в Карпатах до -7 градусов. В воскресенье, 17 ноября, снегопады прогнозируются только в Донецкой области, после чего снежный фронт покинет территорию Украины.

Температура воздуха днем ​​от –1 до +4 градусов, а к вечеру на западе возможно потепление до +8 градусов.

Ранее Politeka также писала , что в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра до опасных значений, а также резкие колебания атмосферного давления и осадки в смешанной форме (дождь со снегом и снежная крупа).

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