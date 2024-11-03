Магнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття людей, викликаючи головні болі, погіршення настрою та інші нездужання.
Politeka, з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, розповідає про очікувані магнітні бурі з 4 по 10 листопада та їх інтенсивність.
Що таке магнітна буря?
На Сонці відбуваються вибухи та спалахи, які призводять до вивільнення великих обсягів сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок — протонів і електронів, які можуть швидко переноситись у космос.
Коли ці частини досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку ідентифікують як магнітну або сонячну бурю. Магнітні бури класифікуються за потужністю: слабкі та помірні бурі мають К-індекс до 4, тоді як бурі з показниками вище 5 вважаються червоним рівнем, що вже впливає на життя людини та електроніку. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її вплив; на найвищих рівнях (К-індекс 8 або 9) можливе полярне сяйво.
Який прогноз щодо магнітних бур на тиждень з 4 по 10 листопада
За даними Центру прогнозування космічної погоди, листопад обіцяє бути спокійним місяцем у порівнянні з попередніми.
З 4 по 10 листопада буде помірна магнітна буря з К-індекс 5.
Не забувайте, що всі прогнози є попередніми, і вони можуть швидко змінитися, адже все залежить від сонячної активності.
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