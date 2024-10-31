Розмарин зазвичай вирощують з живої рослини або живця, його можна виростити з насіння, але це займе багато часу, і багато кращих сортів можна виростити тільки з живців.
Як посадити насіння розмарину вдома на підвіконні?
Розмарин трохи повільно проростає з насіння, але це цілком можливо. Для кожної ділянки вдавіть у поверхню 10 насінин.
Підтримуйте ґрунт у теплі Ростки зазвичай з'являються через 20 днів, але можуть з'явитися і через 14 днів, і через 25 днів залежно від ваших умов. Не накривайте насіння, оскільки світло допомагає їм прорости.
Розмноження розмарину: як розмножити зі стеблового живця.
Якщо у вас вже є улюблена рослина розмарину (або вашого друга!), ви можете легко «клонувати» його, використовуючи тільки гострі ножиці і чисту склянку води. Спочатку зріжте пару невеликих пагонів нового зростання розмарину (уникайте всього деревного).
Потім видаліть нижнє листя розмарину , так щоб нижня половина була просто стеблом. Помістіть у склянку з водою, переконавшись, що місця зрізів листя знаходяться під водою.
Поставте склянку на світле підвіконня та змінюйте воду кожні кілька днів. Через кілька тижнів має з'явитися коріння розмарину, і ви зможете пересадити їх у свій контейнер.
Хоча використання додаткових гормонів для укорінення не зашкодить, рослин розмарину це не обов'язково.
Джерело: geturbanleaf .
Читайте також:
Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".
Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.
Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.