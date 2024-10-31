Мистецтво вирощування трав на кухні стало чудовою практикою як для кулінарів, дізнайтеся, чи виростити розмарин будинку на підвіконні.

Розмарин зазвичай вирощують з живої рослини або живця, його можна виростити з насіння, але це займе багато часу, і багато кращих сортів можна виростити тільки з живців.

Як посадити насіння розмарину вдома на підвіконні?

Розмарин трохи повільно проростає з насіння, але це цілком можливо. Для кожної ділянки вдавіть у поверхню 10 насінин.

Підтримуйте ґрунт у теплі Ростки зазвичай з'являються через 20 днів, але можуть з'явитися і через 14 днів, і через 25 днів залежно від ваших умов. Не накривайте насіння, оскільки світло допомагає їм прорости.

Розмноження розмарину: як розмножити зі стеблового живця.

Якщо у вас вже є улюблена рослина розмарину (або вашого друга!), ви можете легко «клонувати» його, використовуючи тільки гострі ножиці і чисту склянку води. Спочатку зріжте пару невеликих пагонів нового зростання розмарину (уникайте всього деревного).

Потім видаліть нижнє листя розмарину , так щоб нижня половина була просто стеблом. Помістіть у склянку з водою, переконавшись, що місця зрізів листя знаходяться під водою.

Поставте склянку на світле підвіконня та змінюйте воду кожні кілька днів. Через кілька тижнів має з'явитися коріння розмарину, і ви зможете пересадити їх у свій контейнер.

Хоча використання додаткових гормонів для укорінення не зашкодить, рослин розмарину це не обов'язково.

Джерело: geturbanleaf .

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