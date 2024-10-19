Хозяйки озвучили cамый простой метод, как вырастить на подоконнике розмарин.

Прежде чем узнать, как вырастить на подоконнике розмарин, нужно подобрать правильное место.

Итак, как вырастить на подоконнике розмарин:

Солнечный свет: розмарин процветает при обилии солнечного света. Идеальным местом будет подоконник на южной стороне, который получает не менее 6 часов солнечного света.

Температура: травы розмарина предпочитают теплую среду. Убедитесь, что место не слишком продувается сквозняками и не подвержено резким перепадам температур.

Выбор контейнеров:

Дренаж: выбирайте горшки с достаточным дренажем, чтобы предотвратить заболачивание розмарина на подоконнике.

Размер: Убедитесь, что горшки для розмарина достаточно просторные, но достаточно маленькие, чтобы поместиться на подоконнике.

Почва и посадка розмарина:

Тип почвы розмарина: используйте высококачественную, хорошо дренируемую почвенную смесь.

Посадка розмарина: Вы можете начать с семян или купить небольшие растения в питомнике. Посадите их в отдельные горшки, слегка заглубив корни в почву.

Полив и подкормка розмарина на подоконнике:

Полив: Поливайте травы, когда верхний слой почвы кажется сухим. Избегайте чрезмерного полива.

Подкормка розмарина на подоконнике: используйте сбалансированное универсальное жидкое удобрение каждые четыре-шесть недель.

Циркуляция воздуха: обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг растения розмарина, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Источник: growerdirectfarms.

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