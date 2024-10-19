Прежде чем узнать, как вырастить на подоконнике розмарин, нужно подобрать правильное место.
Итак, как вырастить на подоконнике розмарин:
Солнечный свет: розмарин процветает при обилии солнечного света. Идеальным местом будет подоконник на южной стороне, который получает не менее 6 часов солнечного света.
Температура: травы розмарина предпочитают теплую среду. Убедитесь, что место не слишком продувается сквозняками и не подвержено резким перепадам температур.
Выбор контейнеров:
Дренаж: выбирайте горшки с достаточным дренажем, чтобы предотвратить заболачивание розмарина на подоконнике.
Размер: Убедитесь, что горшки для розмарина достаточно просторные, но достаточно маленькие, чтобы поместиться на подоконнике.
Почва и посадка розмарина:
Тип почвы розмарина: используйте высококачественную, хорошо дренируемую почвенную смесь.
Посадка розмарина: Вы можете начать с семян или купить небольшие растения в питомнике. Посадите их в отдельные горшки, слегка заглубив корни в почву.
Полив и подкормка розмарина на подоконнике:
Полив: Поливайте травы, когда верхний слой почвы кажется сухим. Избегайте чрезмерного полива.
Подкормка розмарина на подоконнике: используйте сбалансированное универсальное жидкое удобрение каждые четыре-шесть недель.
Циркуляция воздуха: обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг растения розмарина, чтобы предотвратить грибковые заболевания.
Источник: growerdirectfarms.
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