Есть много видов зелени, которые вы можете посадить осенью в тепле и комфорте вашего подоконника.

Узнайте, что посадить на подоконнике осенью для позднего урожая, чтобы не откладывать свой садоводческий талант на всю зиму.

Существует много видов зелени, которые вы можете выращивать в тепле и комфорте вашего подоконника.

Вы можете разместить свои кашпо, и окно, которое пропускает несколько часов солнечного света каждый день, вы можете легко выращивать эту зелень в течение всего зимнего сезона.

Что посадить на подоконнике осенью для позднего урожая:

Орегано. Эти выносливые маленькие растения станут прекрасным дополнением к любой кухне и требуют лишь небольшого внимания, чтобы вырасти и произвести множество вкусных листьев для любого начинающего домашнего повара.

Чем больше вы собираете листьев, тем больше растение будет отрастать, поэтому не бойтесь часто обрезать листья.

Мята. Нам всем не помешало бы немного больше мяты в нашей жизни. Хотите ли вы выращивать и сушить собственные листья для домашнего чая, добавлять острые листья в лимонад для дополнительного мятного привкуса или запасать эти маленькие сокровища для порции мохито, вы почти не ошибетесь, выращивая это растение в помещении.

Самое лучшее в выращивании мяты на подоконнике — это то, что она не будет расти за пределы границ, как это происходит, когда вы сажаете ее в землю.

Розмарин является важным ингредиентом в приправе для курицы и других пикантных блюд, а его свежий аромат легко возвращает садоводов в теплую погоду. Поскольку небольшое растение розмарина не вырастет слишком высоким или слишком широким, оно станет прекрасным дополнением к любому саду с зеленью на подоконнике.

Среди лучших видов зелени, которые вы можете посадить на подоконнике осенью для позднего урожая - Базилик.

Хотя базилик может быть немного привередливым, стоит приложить усилия, чтобы ухаживать за этими растениями в прохладные месяцы. Базилик можно использовать практически в любом блюде. ​​

Эта зелень на подоконнике процветает в богатой и влажной почве, но убедитесь, что вы используете контейнер с достаточным количеством дренажных отверстий, чтобы корни не стали слишком влажными.

Петрушка прекрасно растет в помещении, если ее поместить на солнечное место. Скорее всего, у вас получится, если у вас есть окно, выходящее на юг, которое получает не менее шести-восьми часов солнечного света.

Конечно, как и все комнатные растения, вы можете дополнить количество света люминесцентной лампой, если это необходимо. Когда придет время собирать листья, начните с обрезки по краям, чтобы побудить растение отрастать в центре. Если вы будете поддерживать почву равномерно влажной, вы сможете наслаждаться свежей петрушкой всю зиму.

Зеленый лук не так привередлив, как другая зелень. Ему не обязательно нужен целый день солнечного света, но он будет расти лучше всего, если будет иметь доступ к солнцу в течение как минимум четырех-шести часов в день.

Вам нужно поливать только тогда, когда почва будет сухой на ощупь. Если вы заметили, что они медленно растут или чувствуете, что они не растут в полную силу, попробуйте переместить их в более солнечное место или дополнить их свет флуоресцентными лампами.

Источник: farmflavor.

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