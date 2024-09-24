С приближением холодов можно использовать множество семян зелени, которые идеально подойдут для выращивания осенью.

Осень — один из лучших сезонов, чтобы насладиться свежими трамвами, потому что они находятся на пике вкуса и питательной ценности, поэтому важно знать, какую зелень лучше выращивать в этот период.

В этой статье мы рассмотрим, какую зелень лучше выращивать осенью:

1. Руккола.

Руккола — это вид капусты, которая быстро растет и идеально подходит для сбора урожая ранней осенью. Она имеет мягкий вкус и ее можно есть сырой или приготовленной.

Руккола — хороший источник витамина С, витамина А, витамина В6 и тиамина. Она также содержит фолат, калий и магний. Эти питательные вещества помогают укрепить иммунную систему и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами для общего здоровья.

2. Листья салата.

Этот быстрорастущий овощ, который можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде. Это тип овощей, известный своей быстрой скоростью роста. Это означает, что их можно быстро собирать и есть свежими, эту зелень лучше выращивать осенью.

3. Горчица.

Горчица — быстрорастущий овощ, который можно собирать осенью. Она относится к семейству капустных и является родственником брокколи, цветной капусты и брюссельской капусты.

4. Редис.

Редис — быстрорастущий овощ, который идеально подходит для осени. Его можно есть свежим или использовать в салатах или других рецептах. Редис можно выращивать в разных климатических условиях, поэтому он является хорошим выбором для тех, кто хочет выращивать овощи осенью.

5. Шпинат.

Шпинат — очень универсальный овощ, который можно есть приготовленным, сырым или в салатах. Это отличный источник витамина А, витамина С и клетчатки. Он также является хорошим источником калия и магния.

Источник: glasrestaurant.

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