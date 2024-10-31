Розмарин обычно выращивают из живого растения или черенка, его можно вырастить из семян, но это займет много времени, и многие из лучших сортов можно вырастить только из черенков.
Как посадить семена розмарина дома на подоконнике?
Розмарин немного медленно прорастает из семян, но это вполне осуществимо. Для каждого участка вдавите в поверхность 10 семян.
Поддерживайте почву в тепле Ростки обычно появляются через 20 дней, но могут появиться и через 14 дней, и через 25 дней в зависимости от ваших условий. Не накрывайте семена, так как свет помогает им прорасти.
Размножение розмарина: как размножить из стеблевого черенка.
Если у вас уже есть любимое растение розмарина (или у вашего друга!), вы можете легко «клонировать» его, используя только острые ножницы и чистый стакан воды. Сначала срежьте пару небольших побегов нового роста розмарина (избегайте всего древесного).
Затем удалите нижние листья розмарина, так чтобы нижняя половина была просто стеблем. Поместите в стакан с водой, убедившись, что места срезов листьев находятся под водой.
Поставьте стакан на светлый подоконник и меняйте воду каждые несколько дней. Через пару недель должны появиться корни розмарина, и вы сможете пересадить их в свой контейнер.
Хотя использование дополнительных гормонов для укоренения не повредит, для растений розмарина это не обязательно.
Источник: geturbanleaf.
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