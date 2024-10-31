Искусство выращивания трав на кухне стало восхитительной практикой как для кулинаров, узнайте, вырастить розмарин дома на подоконнике.

Розмарин обычно выращивают из живого растения или черенка, его можно вырастить из семян, но это займет много времени, и многие из лучших сортов можно вырастить только из черенков.

Как посадить семена розмарина дома на подоконнике?

Розмарин немного медленно прорастает из семян, но это вполне осуществимо. Для каждого участка вдавите в поверхность 10 семян.

Поддерживайте почву в тепле Ростки обычно появляются через 20 дней, но могут появиться и через 14 дней, и через 25 дней в зависимости от ваших условий. Не накрывайте семена, так как свет помогает им прорасти.

Размножение розмарина: как размножить из стеблевого черенка.

Если у вас уже есть любимое растение розмарина (или у вашего друга!), вы можете легко «клонировать» его, используя только острые ножницы и чистый стакан воды. Сначала срежьте пару небольших побегов нового роста розмарина (избегайте всего древесного).

Затем удалите нижние листья розмарина, так чтобы нижняя половина была просто стеблем. Поместите в стакан с водой, убедившись, что места срезов листьев находятся под водой.

Поставьте стакан на светлый подоконник и меняйте воду каждые несколько дней. Через пару недель должны появиться корни розмарина, и вы сможете пересадить их в свой контейнер.

Хотя использование дополнительных гормонов для укоренения не повредит, для растений розмарина это не обязательно.

Источник: geturbanleaf.

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