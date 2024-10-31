Отже, ви живете в квартирі і хочете дізнатися, як краще зберігати картоплю, давайте розглянемо варіанти.

Які ідеальні умови для зберігання картоплі у квартирі, давайте ознайомимося з основними правилами хорошого зберігання.

Як зберігати в квартирі картопля:

Температура 8 градусів за Цельсієм. Набагато тепліше сприятиме проростання нирок, що розм'якшить картоплю. Холодне - і м'якоть почорніє при жарінні через те, що крохмаль перетворюється на цукру.

Добре провітрюється.

Поганий потік повітря навколо картоплі змушує її гнити. Це сприяє утворенню плісняви ​​та гниття картоплі. Тримайте подалі від вологих, застійних місць.

Темно. Картоплю потрібно тримати подалі від сонячного світла чи навіть денного світла. Якщо картопля піддається впливу денного світла, вона стане зеленою (це відомо як сонячний опік).

Зелені частини – це хлорофіл, вони містять токсин під назвою соланін. Він зробить вас хворим, якщо ви з'їсте його дуже багато.

Зберігання картоплі у квартирі:

Отже, які унікальні ситуації може створити життя у квартирі для зберігання картоплі? Наступне, якщо ви зібрали картоплю самостійно або купили її.

Можливість контролювати температуру у квартирі для зберігання картоплі. У деяких квартирах у вас може бути менше можливостей контролювати температуру.

Хороша вентиляція для правильного зберігання картоплі у квартирі. Якщо у вашій квартирі гарна вентиляція та прохолодна кімната, покладіть їх у мішковину та залиште там.

Якщо у вас тепла квартира і ніякої вентиляції, винесіть картопля на вулицю. Там буде прохолодніше та буде багато повітря.

Джерело: growerexperts.

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