Итак, вы живете в квартире и хотите узнать, как лучше всего хранить картофель, давайте рассмотрим варианты.

Каковы идеальные условия для хранения картофеля в квартире, давайте ознакомимся с основными правилами хорошего хранения.

Как хранить в квартире картофель:

Температура 8 градусов по Цельсию. Гораздо теплее будет способствовать прорастанию почек , что размягчит картофель. Холоднее – и мякоть почернеет при жарке из-за того, что крахмал преобразуется в сахара.

Хорошо проветриваемый.

Плохой поток воздуха вокруг картофеля заставляет его гнить. Это способствует образованию плесени и гниению картофеля. Держите подальше от влажных, застойных мест.

Темно. Картофель нужно держать подальше от солнечного света или даже дневного света. Если картофель подвергается воздействию дневного света, он станет зеленым (это известно как солнечный ожог).

Зеленые части — это хлорофилл, они содержат токсин под названием соланин. Он сделает вас больным, если вы съедите его слишком много.

Хранение картофеля в квартире:

Итак, какие уникальные ситуации может создать жизнь в квартире для хранения картофеля? Следующее применимо, если вы собрали картофель самостоятельно или купили его.

Возможность контролировать температуру в квартире для хранения картофеля. В некоторых квартирах у вас может быть меньше возможностей контролировать температуру.

Хорошая вентиляция для правильного храниения картофеля в квартире. Если в вашей квартире хорошая вентиляция и прохладная комната, положите их в мешковину и оставьте там.

Если у вас теплая квартира и никакой вентиляции — вынесите картофель на улицу. Там будет прохладнее и будет много воздуха.

Источник: growerexperts.

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