Как только ваш картофель вытащен из земли, его нужно отсортировать, чтобы сохранить до нового урожая.

Чтобы сохранить картофель до нового урожая важно знать, что хранить его нужно в идеальном состоянии, без позеленения, твердые.

Ешьте картофель сейчас – если он немного мягкая или с небольшими повреждениями кожицы. Раздвоенный картофель. Все, что недостаточно хорошо для хранения.

Если у вас есть больной картофель, убедитесь, что он не попадет обратно в систему компостирования.

Как сохранить картофель до нового урожая:

Вашему картофелю действительно нужно быть лучшими из лучших. Поскольку вы хотите, чтобы они оставались хорошими месяцами, вы не хотите рисковать, чтобы слегка поврежденная картофелина доставляла неприятности остальным.

Если сомневаетесь, лучше съешьте этот картофель как можно скорее.

Разложите ваш урожай картофеля в один слой в темном, теплом, проветриваемом месте. Вы захотите оставить их там на неделю или две, но не дольше. Это называется «закаливание», и вы даете шкуркам возможность высохнуть и стать жестче.

После полного высыхания излишки грязи легко смахнутся щеткой, и настанет время убрать картофель на хранение.

Чтобы сохранить картофель до нового урожая, Вам нужно найти сухое, прохладное место.

На этом этапе вы можете проявить достаточную техничность и построить подвал для корнеплодов и хранить их в песке или какой-либо другой среде, чтобы поддерживать нужную влажность, но, честно говоря, этот мешок на дне нашей кладовой служит достаточно долго, чтобы мы успели собрать урожай молодого картофеля весной.

Тепло и свет стимулируют прорастание, поэтому главное — держать их в прохладе и темноте.

Источник: kats-garden.

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