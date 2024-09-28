Теперь, когда вы вырастили и собрали свежий урожай картофеля из своего огорода, важно знать, как сохранить ее без погреба.

Не у всех есть доступ к погребу, чтобы сохранить там урожай картофеля на зиму, поэтому хозяйки озвучили лучшие методы.

Как сохранить урожай картофеля на зиму без погреба, чтобы они были готовыми к употреблению в течение зимних месяцев.

Если вы не готовы вложиться в строительство погреба, вот советы о том, как сохранить урожай картофеля без погреба.

Альтернативы для подвалов: сначала найдите в доме прохладное и сухое место.

Если вы планируете хранить урожай картофеля в течение всей зимы, вам нужно будет просушить его около двух недель . Поверьте, это стоит небольших дополнительных усилий. Сушение еще больше укрепит кожуру и поможет залечить любые небольшие порезы и синяки.

Сушение также является важным шагом для продления срока хранения вашего картофеля.

Как вылечить картофель?

Чтобы пролечить ваш картофель для хранения, разложите его в один слой на подносах или картонных коробках.

Не у многих из нас есть идеально контролируемые условия. Поэтому сделайте все возможное, чтобы достичь этих предпочтительных температур и найти для них прохладное место, и накройте коробки или подносы темными полотенцами, чтобы не допустить попадания света (это самая важная часть!), но при этом дать возможность воздуху циркулировать.

После двухнедельного процесса созревания проверьте картофель и используйте тот, который помят или сморщен, для ужина на этой неделе.

Чтобы сохранить урожай картофеля на зиму без погреба, держите его в прохладе.

Переместите ваш картофель для хранения в сухое, прохладное место для длительного хранения.

Вы можете хранить картофель в гараже. Однако важно, чтобы картофель не замерз.

Упакуйте картофель в коробку. Храните картофель в темном, хорошо проветриваемом контейнере по вашему выбору.

Источник: theprairiehomestead.

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