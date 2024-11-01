Дізнайтеся, як захистити ваші фруктові дерева абрикоса та персика від пошкоджень, спричинених зимовим морозом.

Для дерев абрикоса та персика найбільш чутливі до заморозків відкриті квітки та фаза росту одразу після опадання пелюсток.

Щоб урятувати ваші плоди на абрикосах та персиках, ми пропонуємо проявити креативність та вкрити дерево, щоб захистити квіти від морозного, холодного повітря.

Як захистити абрикос та персик від зимових морозів?

Щоб уникнути ризику пошкодження плодових дерев абрикоса і персика морозами, вам слід вивчити варіанти захисту на зиму.

Шукайте пізноквітучі сорти абрикосів та персиків, щоб спробувати уникнути більшості ранніх заморозків. Садіть поряд зі стінами та подалі від холодних вітрів, щоб забезпечити деякий захист.

Укриття плодових дерев абрикоса та персика - це, по суті, найуспішніший спосіб захисту плодових дерев від морозів.

Мульчування після того, як ваше плодове дерево абрикоса та персика відцвіло, забезпечує шар тепла у вашому ґрунті. Це зрештою чинить обнадійливий ефект, коли справа дійде до заморозків.

Чим тепліше ваш ґрунт, тим менше пошкоджень мороз нанесе вашим плодовим деревам абрикоса та персика.

Якщо у вас є невеликі фруктові дерева абрикоса та персика або кущі, то на ніч можна зазитити від зимових морозів накрити їх шаром флісу, щоб запобігти замерзанню дерева. Потім вдень фліс можна зняти, щоб вони отримували необхідну кількість сонячного світла.

Джерело: hillier.

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