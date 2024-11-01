Узнайте, как защитить ваши фруктовые деревья абрикоса и персика от повреждений, вызванных зимних морозом.

Для деревьев абрикоса и персика наиболее чувствительны к заморозкам открытые цветки и фаза роста сразу после опадения лепестков.

Чтобы спасти ваши плоды на абрикосах и персиках, мы предлагаем проявить креативность и укрыть дерево, чтобы защитить цветы на деревьях от морозного, холодного воздуха.

Как защитить абрикос и персик от зимних морозов?

Чтобы исключить риск повреждения плодовых деревьев абрикоса и персика морозами, вам следует изучить варианты защиты на зиму.

Ищите поздноцветущие сорта абрикосов и персиков, чтобы попытаться избежать большинства ранних заморозков. Сажайте рядом со стенами и подальше от холодных ветров, чтобы обеспечить некоторую защиту.

Укрытие плодовых деревьев абрикоса и персика — это, по сути, самый успешный способ защиты плодовых деревьев от морозов.

Мульчирование после того, как ваше плодовое дерево абрикоса и персика отцвело, обеспечивает слой тепла в вашей почве. Это в конечном итоге окажет обнадеживающий эффект, когда дело дойдет до заморозков.

Чем теплее ваша почва, тем меньше повреждений мороз нанесет вашим плодовым деревьям абрикоса и персика.

Если у вас есть небольшие фруктовые деревья абрикоса и персика или кусты, то на ночь можно зазитить от зимних морозов накрыть их слоем флиса, чтобы предотвратить замерзание дерева. Затем днем ​​флис можно снять, чтобы они получали необходимое им количество солнечного света.

Источник: hillier.

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