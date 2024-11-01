Для деревьев абрикоса и персика наиболее чувствительны к заморозкам открытые цветки и фаза роста сразу после опадения лепестков.
Чтобы спасти ваши плоды на абрикосах и персиках, мы предлагаем проявить креативность и укрыть дерево, чтобы защитить цветы на деревьях от морозного, холодного воздуха.
Как защитить абрикос и персик от зимних морозов?
Чтобы исключить риск повреждения плодовых деревьев абрикоса и персика морозами, вам следует изучить варианты защиты на зиму.
Ищите поздноцветущие сорта абрикосов и персиков, чтобы попытаться избежать большинства ранних заморозков. Сажайте рядом со стенами и подальше от холодных ветров, чтобы обеспечить некоторую защиту.
Укрытие плодовых деревьев абрикоса и персика — это, по сути, самый успешный способ защиты плодовых деревьев от морозов.
Мульчирование после того, как ваше плодовое дерево абрикоса и персика отцвело, обеспечивает слой тепла в вашей почве. Это в конечном итоге окажет обнадеживающий эффект, когда дело дойдет до заморозков.
Чем теплее ваша почва, тем меньше повреждений мороз нанесет вашим плодовым деревьям абрикоса и персика.
Если у вас есть небольшие фруктовые деревья абрикоса и персика или кусты, то на ночь можно зазитить от зимних морозов накрыть их слоем флиса, чтобы предотвратить замерзание дерева. Затем днем флис можно снять, чтобы они получали необходимое им количество солнечного света.
Источник: hillier.
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