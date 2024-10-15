Садоводы поделились хитростями, какие деревья лучше сажать осенью, чтобы они прижились.

Осень — это хорошее время для тех, кто думает, какие деревья лучше сажать осенью, чтобы они прижились.

Более прохладная температура воздуха осенью дает свежепосаженным деревьям и кустарникам больше шансов развить более здоровую корневую систему быстрее, чем посаженным в более жаркие месяцы.

Какие деревья лучше сажать осенью, чтобы они прижились:

Хотя общая температура на улице будет ниже, земля и почва остаются теплыми дольше, чем воздух наверху, а теплая почва также стимулирует рост корней.

Осень также является хорошим временем для инвестиций в кусты черники , и вы должны стремиться приобретать сорта, которые плодоносят рано, в середине и в конце сезона.

Существует целый мир плодовых деревьев, от косточковых, которые нужно сажать осенью, чтобы они прижились: сливы , персики и нектарины до сотен сортов яблок и груш, не говоря уже о вишне и шелковице.

Поскольку питомники стремятся сократить свои запасы перед зимой, покупка осенью будет намного легче для вашего кошелька, чем весной.

Однако, прежде чем выкладывать деньги за все деревья, что продается по распродаже, вам следует поработать с местным питомником, поскольку могут существовать местные условия, которые будут определять ваш выбор съедобных растений.

Важно помнить, что рододендроны и азалии — плохие кандидаты для осенней посадки, как и такие растения.

Источник: lifehacker.

Читайте также:

Какие три дерева нужно посадить на участке, чтобы отогнать беды и нечистые силы

Вы погубите свои розы: что ни в коем случае нельзя высаживать рядом с этими цветами

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она была сладкой и хрустящей