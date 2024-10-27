Землю на тижні із 28 жовтня по 3 листопада накриє хвиля магнітних бурь, отже варто уважніше ставитись до свого здоров’я

На тижні з 28 жовтня по 3 листопада розпочалася хвиля магнітних бур, що істотно впливає на самопочуття метеочутливих людей.

Прогноз смагнітних бур на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Дізнайтеся, як виглядає календар магнітних бурь на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада.

У жовтні цього року інтенсивність магнітних бур досить висока. На даний момент населення планети вже тричі пережило коливання магнітного поля Землі.

Землю на початку листопада накриють потужні магнітні бурі, тож варто прислухатись до порад лікарів, як з найменшими втратами для здоров’я пережити ці дні.

Зазвичай, серед симптомів, які відчувають метеозалежні люди під час магнітних бур – головний біль і мігрень, біль у м’язах та за очами, безсоння, втома, роздратованість і зниження апетиту, пригнічення, скачки артеріального тиску.

В дні магнітних бур лікарі радять рухатися помірно. Але це не означає, що треба лягти і лежати. Активність потрібно знижувати, але не до постільного режиму.

Дуже активним людям під час магнітних бур теж варто переглянути свій спосіб життя і трохи знизити.

Гіпертонікам в ці дні лікарі радять виключити вживання чаю і кави, яка впливає на артеріальний тиск.

Календар магнітних бур на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада:

Останній викид сонячної енергії у жовтні відбудеться 29 жовтня, і буря матиме потужність 4 бали.

3 листопада очікується сильна магнітна буря.

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