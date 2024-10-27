На неделе с 28 октября по 3 ноября началась волна магнитных бурь, что оказывает существенное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.
Прогноз смагнитных бурь на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Узнайте, как выглядит календарь магнитных бурь в неделю с 28 октября по 3 ноября.
В октябре этого года интенсивность магнитных бурь достаточно высока. В настоящее время население планеты уже трижды пережило колебания магнитного поля Земли.
Землю в начале ноября накроют мощные магнитные бури, так что следует прислушаться к советам врачей, как с наименьшими потерями для здоровья пережить эти дни.
Обычно среди симптомов, которые испытывают метеозависимые люди во время магнитных бурь – головная боль и мигрень, боль в мышцах и за глазами, бессонница, усталость, раздраженность и снижение аппетита, угнетение, скачки артериального давления.
В дни магнитных бурь врачи советуют двигаться умеренно. Но это не значит, что нужно лечь и лежать. Активность следует снижать, но не до постельного режима.
Очень активным людям во время магнитных бурь тоже следует пересмотреть свой образ жизни и немного снизить.
Гипертоникам в эти дни врачи советуют исключить употребление чая и кофе, влияющего на артериальное давление.
Календарь магнитных бурь в неделю с 28 октября по 3 ноября:
Последний выброс солнечной энергии в октябре произойдет 29 октября, и у бури будет мощность 4 балла.
3 ноября ожидается мощная магнитная буря.
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