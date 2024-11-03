По данным Центра прогнозирования космической погоды, в ноябре ситуация может заметно измениться по сравнению с предыдущим месяцем.

Магнитные бури могут отрицательно повлиять на самочувствие людей, вызывая головные боли, ухудшение настроения и прочие недомогания.

Politeka, со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, рассказывает об ожидаемых магнитных бурях с 4 по 10 ноября и их интенсивности.

Что такое магнитная буря?

На Солнце происходят взрывы и вспышки, приводящие к высвобождению больших объемов солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, которые могут быстро переноситься в космос.

Когда эти части достигают магнитосферы Земли, происходит активность, идентифицируемая как магнитная или солнечная буря. Магнитные буры классифицируются по мощности: слабые и умеренные бури имеют К-индекс до 4, в то время как бури с показателями выше 5 считаются красным уровнем, уже влияющим на жизнь человека и электронику. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние; на высших уровнях (К-индекс 8 или 9) возможно полярное сияние.

Какой прогноз по магнитным бурям в неделю с 4 по 10 ноября

По данным Центра прогнозирования космической погоды, ноябрь обещает быть спокойной месяцев по сравнению с предыдущими.

С 4 по 10 ноября будет умеренная магнитная буря из К-индекс 5.

Не забывайте, что все прогнозы предыдущие, и они могут быстро измениться, ведь все зависит от солнечной активности.

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