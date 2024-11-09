Хотя осадки не предлагаются, в некоторых районах Украины будут наблюдаться туманы.

В субботу, 9 ноября, в Украине обещают сухую погоду , хотя небольшой дождь может пройти в южных регионах.

Такую информацию предоставила народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем ​​будет достигать +12 °C.

Хотя осадки не предлагаются, в некоторых районах Украины будут наблюдаться туманы. Погода будет облачной, но солнце все же может просматриваться из-за облаков.

Температура ночью снизится до +2...+7 °C, днем ​​будет колебаться в пределах +4...+7 °C, на юге и Закарпатье ожидается, что будет теплее +8...+12 °C.

В Киеве 9 ноября также обещают сухую погоду с туманами.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине совсем скоро начнутся сильные снегопады. Согласно данным, первый серьезный снегопад в Украине возможен уже 15 ноября. к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от 0 до +2 градусов, в то время как в Карпатах возможны морозы до -4 градусов. В субботу, 16 ноября, ненастье распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.

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