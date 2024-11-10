Листопад в Україні почався з досить теплих днів, однак синоптики вже попереджають, що потепління триватиме недовго.

Вже з наступного тижня температура почне знижуватись, і до середини місяця слід очікувати перші суттєві холоди.

Як повідомляє "Укргідрометцентр", не дивлячись на такий прогноз, на вихідних погода ще порадує українців теплом. 8-10 листопада в Україні утримається антициклон, що забезпечить суху погоду. Вночі температура варіюватиметься від -1 до +5 градусів, а вдень триматиметься в межах +8…+13°C. Місцями можливий туман вранці, вітер буде змінного напрямку, 3-8 м/с, на сході — до 12 м/с.

Незважаючи на комфортну погоду на вихідних, холодна погода не забариться. З середини листопада температура почне поступово знижуватись. В день температура зменшиться до +6-7°C, а вночі місцями можливі заморозки до -1°C. Опади, зокрема дощі з мокрим снігом, очікуються в третій декаді місяця, особливо на заході України — на Буковині та Хмельниччині.

У східних регіонах країни холод прийде вже з перших днів листопада: температура знизиться до +5-6°C, а вночі можливі заморозки. Водночас на півдні ще триматиметься комфортна температура, але і там варто очікувати на похолодання.

Прогнозуючи подальший розвиток подій, синоптики відзначають, що в середині місяця температура в Україні впаде до 3-4°C вдень і до 1-2°C вночі, а снігопади стануть звичайною справою.

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