8 листопада за всю історію метеорологічних спостережень у Києві було зафіксовано найвищу температуру 19,6° у 1927 році.

В Україні 8 листопада очікується зниження температури, вранці буде туман, а в окремих районах – слабкий дощ.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Ніч на п'ятницю обіцяє бути без опадів, лише в східних та сумській областях вдень можуть пройти короткочасні дощі. Вночі та вранці в західних регіонах можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° до 2° морозу, на сході – 1-6° тепла, вдень — 4-9°, а на Закарпатті та півдні температура може знизитися до 10-15°.

У Києві 8 листопада опадів не буде. Вночі температура складатиме 0-2° тепла, а вдень – 7-9°.

Відповідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 8 листопада за всю історію метеорологічних спостережень у Києві було зафіксовано найвищу температуру 19,6° у 1927 році, а найнижчу — 13,9° морозу в 1888 році.

У суботу, 9 листопада, вночі в південно-східній, вдень у південній частині країни місцями невеликий дощ. В інших регіонах опадів не очікується.

У Правобережжі вночі та вранці можуть бути місцями тумани. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях – від 2° тепла до 3° морозу; вдень – 3-8°, на Закарпатті та півдні – 7-12° тепла.

У Києві 9 листопада без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень – 5-7° тепла.

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