8 ноября за всю историю метеорологических наблюдений в Киеве была зафиксирована самая высокая температура 19,6° в 1927 году.

В Украине 8 ноября ожидается понижение температуры , утром будет туман, а в отдельных районах – слабый дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр .

Ночь на пятницу обещает без осадков, лишь в восточных и сумской областях днем ​​могут пройти кратковременные дожди. Ночью и утром в западных регионах возможен дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° до 2° мороза, на востоке – 1-6° тепла, днем ​​– 4-9°, а в Закарпатье и юге температура может снизиться до 10-15°.

В Киеве 8 ноября осадков не будет. Ночью температура составит 0-2° тепла, а днем ​​– 7-9°.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 8 ноября за всю историю метеорологических наблюдений в Киеве была зафиксирована самая высокая температура 19,6° в 1927 году, а самая низкая — 13,9° мороза в 1888 году.

В субботу, 9 ноября, ночью в юго-восточной, днем ​​в южной части страны местами небольшой дождь. В других регионах осадков не ожидается.

В Правобережье ночью и утром местами туманы. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях – от 2° тепла до 3° мороза; днем – 3-8°, в Закарпатье и юге – 7-12° тепла.

В Киеве 9 ноября без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем ​​– 5-7° тепла.

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