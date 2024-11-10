Ноябрь в Украине начался с достаточно теплых дней, однако синоптики уже предупреждают, что потепление будет длиться недолго.

Уже со следующей недели температура начнет снижаться, и к середине месяца следует ожидать первых существенных холодов .

Как сообщает "Укргидрометцентр", несмотря на такой прогноз, в выходные погода еще порадует украинцев теплом. 8-10 ноября в Украине сохранится антициклон, который обеспечит сухую погоду. Ночью температура будет варьироваться от -1 до +5 градусов, а днем ​​будет держаться в пределах +8…+13°C. Местами возможен туман по утрам, ветер будет переменного направления, 3-8 м/с, на востоке - до 12 м/с.

Несмотря на комфортную погоду на выходных, холодная погода не заставит себя ждать. С середины ноября температура начнет постепенно снижаться. В день температура снизится до +6-7°C, а ночью местами возможны заморозки до -1°C. Осадки, в том числе дожди с мокрым снегом, ожидаются в третьей декаде месяца, особенно на западе Украины — в Буковине и Хмельнитчине.

В восточных регионах страны холод придет уже с первых дней ноября: температура снизится до +5-6°C, а ночью возможны заморозки. В то же время на юге еще будет держаться комфортная температура, но и там стоит ожидать похолодания.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, синоптики отмечают, что в середине месяца температура в Украине упадет до 3-4°C днем ​​и до 1-2°C ночью, а снегопады станут обычным делом.

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