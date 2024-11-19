У разі наявності заповіту, спадкування здійснюється згідно з його умовами, і спадкоємці, зазначені в документах, мають перевагу перед іншими.

Якщо заповіт відсутній, спадкування відбувається відповідно до законодавства, за встановленим порядком черговості.

Як роз'яснюється на сайті Чортківської районної адміністрації, процес спадкування без заповіту виглядає таким чином:

Як отримати спадок в Україні

Після смерті особи родичі зберігають право на спадкування її майна, яке вони можуть прийняти або відмовитися від нього в визначений законом термін.

У разі наявності заповіту, спадкування здійснюється згідно з його умовами, і спадкоємці, зазначені в документах, мають перевагу перед іншими. Якщо заповіт відсутній, визнаний недійсним або не прийнятий спадкоємцями, а також якщо документ не охоплює всю спадщину, то спадкування відбувається за законом, згідно з черговістю.

Черги спадкоємців за законом

Згідно з Цивільним кодексом (ст. 1261-1265), спадкування цього року в п'ять черг. Кожна черга має право на спадкування у визначеному порядку, а спадкоємці однієї черги розподіляють майно рівними частинами.

Наступна черга спадкоємців має право отримати спадок лише у випадку, якщо більшість спадкоємців попередньої черги, відмовилися чи неприйняли спадщину, або якщо всі спадкоємці попередньої черги усунуті від права на спадкування. Порядок черг та їх склад такий:

Перша черга: діти спадкодавця (в тому числі ті, що були зачаті при його житті та народилися після його смерті), другий з подружжя та батьки.

Друга черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його бабусі та дідусі (з боку батька і матері).

Третя черга: рідні дядьки та тітки спадкоємця.

Четверта черга: особи, що проживали зі спадкоємцем не менше п'яти років до смерті.

П'ята черга: інші родичі до шостого ступеня спорідненості, з урахуванням переваги родичів ближчого ступеня. До цієї групи також входять утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Що таке спадкування за правом представлення

Стаття 1266 Цивільного кодексу зазначає, що спадкоємець може померти до відкриття спадщини. У такому випадку частина спадщини переходить до його нащадків.

Право на спадкування за правом представлення мають онуки, правнуки, прабабусі, прадідусі, племінники, двоюрідні брати та сестри. Спадкоємці можуть прийняти спадщину протягом терміну, який не може бути меншим ніж три місяці.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати