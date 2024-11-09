У своїй скарзі клієнтка розповіла, що в Луцьку намагалася зняти кошти з карти ПриватБанку через банкомат Ощадбанку, проте не вийшло.

Українка поділилася історією про проблему з банкоматом державного "Ощадбанку", який не видав кредитні кошти, хоча списання з рахунку вже відбулося.

Про це йдеться на порталі "Мінфін". Процес повернення грошей може затягнутися на кілька місяців.

У своїй скарзі клієнтка розповіла, що в Луцьку намагалася зняти кошти з карти ПриватБанку через банкомат Ощадбанку. Під час операції кошти були списані, але готівка так і не вийшла.

Жінка звернулася до гарячих ліній обох банків, де спочатку їй пообіцяли повернення коштів протягом 11 днів. Однак пізніше стало відомо, що насправді доведеться чекати аж чотири місяці для вирішення ситуації.

"21.10.2024 зняття було готівки в банкоматі Ощадбанку, тільки карта ПриватБанку. Банкомат гроші не видав, а списання пішло. Одразу було звернення на гарячу лінію Ощадбанку і ПриватБанку. Спочатку сказали, що повернуть кошти через 11 днів, але Ощадбанк ці кошти в резерв не поставив. І тепер чекати до 120 днів. В чому проблема — банкомат вказаний, час і сума вказані", — написала клієнтка "Ощадбанку".

Клієнтка занепокоєна тим, що йдеться про кредитні кошти, на які нараховуються відсотки, а доведеться чекати повернення грошей значний час.

Процес повернення коштів, втрачених через банкомат, може бути досить складним. Спершу потрібно звернутися до банку-емітента картки або зв'язатися з оператором служби підтримки, де потрібно залишити заявку.

Інкасація банкоматів здійснюється один раз на тиждень, але навіть при цьому вирішення питання не відбувається так швидко.

Огляд відгуків клієнтів різних банків свідчить, що терміни повернення коштів можуть сильно варіюватися, і часто бувають суперечливими.

Якщо кошти були зняті з картки іншого банку, запит на повернення передається до міжнародної платіжної системи. У цьому випадку термін розгляду може становити від 45 до 120 днів.

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