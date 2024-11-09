В своей жалобе клиентка рассказала, что в Луцке пыталась снять деньги с карты ПриватБанка через банкомат Ощадбанка, однако не получилось.

Украинка поделилась историей о проблеме с банкоматом государственного "Ощадбанка", не выдавшим кредитные средства, хотя списание со счета уже произошло.

Об этом говорится на портале "Минфин". Процесс возврата денег может затянуться на несколько месяцев.

В своей жалобе клиентка рассказала, что в Луцке пыталась снять деньги с карты ПриватБанка через банкомат Ощадбанка. Во время операции средства были списаны, но наличные деньги так и не получились.

Женщина обратилась в горячие линии обоих банков, где сначала ей пообещали возврат средств в течение 11 дней. Однако позже стало известно, что на самом деле придется ждать четыре месяца для разрешения ситуации.

"21.10.2024 снятие было наличных в банкомате Сбербанка, только карта ПриватБанка. Банкомат деньги не выдал, а списание пошло. Сразу было обращение на горячую линию Сбербанка и ПриватБанка. Сначала сказали, что вернут средства через 11 дней, но Сбербанк эти не поставил. И теперь ждать до 120 дней. В чем проблема — банкомат указан, время и сумма указаны", — написала клиентка "Ощадбанку".

Клиентка обеспокоена тем, что речь идет о кредитных средствах, на которые начисляются проценты, а придется ждать возврата денег в значительное время.

Процесс возврата средств, утраченных через банкомат, может быть достаточно сложным. Сначала нужно обратиться в банк-эмитент карточки или связаться с оператором службы поддержки, где нужно оставить заявку.

Инкассация банкоматов производится один раз в неделю, но даже при этом решение вопроса не происходит так быстро.

Обзор отзывов клиентов разных банков свидетельствует, что сроки возврата средств могут сильно варьироваться и часто бывают противоречивыми.

Если средства были сняты с карты другого банка, запрос на возврат передается в международную платежную систему. В этом случае срок разбирательства может составлять от 45 до 120 дней.

Последние новости Украины:

Все время находилась в больнице: у клиентки "ПриватБанка" забрали более 10 тысяч после похищения карт.

Клиент ПриватБанка хотел снять с карты доллары, но получил не все деньги: "Выдали 75% суммы".

Ощадбанк не выдал деньги: в отделении банка заявили, что средств нет.