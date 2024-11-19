Если завещание отсутствует, наследование происходит в соответствии с законодательством по установленному порядку очередности.
Как разъясняется на сайте Чертковской районной администрации, процесс наследования без завещания выглядит следующим образом:
Как получить наследство в Украине
После смерти личности родственники сохраняют право на наследование его имущества, которое они могут принять или отказаться от него в установленный законом срок.
В случае наличия завещания, наследование осуществляется в соответствии с его условиями, и наследники, указанные в документах, имеют преимущество перед другими. согласно очередности.
Очереди наследников по закону
Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1261-1265), наследование в этом году в пять очередей. Каждая очередь имеет право на наследование в установленном порядке, а наследники одной очереди распределяют имущество равными частями.
Следующая очередь наследников имеет право получить наследство только в случае, если большинство наследников предыдущей очереди отказались или не приняли наследство, или если все наследники предыдущей очереди отстранены от права на наследование. Порядок очередей и их состав таков:
Первая очередь : дети наследодателя (в том числе зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти), второй из супругов и родители.
Вторая очередь : родные братья и сестры наследодателя, его бабушки и дедушки (со стороны отца и матери).
Третья очередь : родные дяди и тети наследника.
Четвертая очередь : лица, проживавшие с наследником не менее пяти лет до смерти.
Пятая очередь : другие родственники до шестой степени родства, с учетом превосходства родственников более близкой степени. В эту группу также входят иждивенцы, которые не были членами его семьи.
Что такое наследование по праву представления
Статья 1266 Гражданского кодекса отмечает, что наследник может умереть до открытия наследства. В таком случае часть наследства переходит к его потомкам.
Право на наследование по праву представления имеют внуки, правнуки, прабабушки, прадедушки, племянники, двоюродные братья и сестры. Наследники могут принять наследство в течение срока, который не может быть менее трех месяцев.
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