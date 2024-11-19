В случае наличия завещания наследование осуществляется согласно его условиям, и наследники, указанные в документах, имеют преимущество перед другими.

Если завещание отсутствует, наследование происходит в соответствии с законодательством по установленному порядку очередности.

Как разъясняется на сайте Чертковской районной администрации, процесс наследования без завещания выглядит следующим образом:

Как получить наследство в Украине

После смерти личности родственники сохраняют право на наследование его имущества, которое они могут принять или отказаться от него в установленный законом срок.

В случае наличия завещания, наследование осуществляется в соответствии с его условиями, и наследники, указанные в документах, имеют преимущество перед другими. согласно очередности.

Очереди наследников по закону

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1261-1265), наследование в этом году в пять очередей. Каждая очередь имеет право на наследование в установленном порядке, а наследники одной очереди распределяют имущество равными частями.

Следующая очередь наследников имеет право получить наследство только в случае, если большинство наследников предыдущей очереди отказались или не приняли наследство, или если все наследники предыдущей очереди отстранены от права на наследование. Порядок очередей и их состав таков:

Первая очередь : дети наследодателя (в том числе зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти), второй из супругов и родители.

Вторая очередь : родные братья и сестры наследодателя, его бабушки и дедушки (со стороны отца и матери).

Третья очередь : родные дяди и тети наследника.

Четвертая очередь : лица, проживавшие с наследником не менее пяти лет до смерти.

Пятая очередь : другие родственники до шестой степени родства, с учетом превосходства родственников более близкой степени. В эту группу также входят иждивенцы, которые не были членами его семьи.

Что такое наследование по праву представления

Статья 1266 Гражданского кодекса отмечает, что наследник может умереть до открытия наследства. В таком случае часть наследства переходит к его потомкам.

Право на наследование по праву представления имеют внуки, правнуки, прабабушки, прадедушки, племянники, двоюродные братья и сестры. Наследники могут принять наследство в течение срока, который не может быть менее трех месяцев.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, ждать ли новых отключений света

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ