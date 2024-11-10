Це призвело до дефіциту робочої сили на ринку праці і одночасно стало фактором зростання заробітних плат.

Через тривалі відключення електроенергії влітку, кількість українців, які виїхали за кордон, виявилася більшою, ніж передавав Національний банк України.

Про це йдеться в новому інфляційному звіті НБУ.

Це спричинило зростання навантаження на підприємства в Україні через нестачу працівників у III кварталі 2024 року.

За даними ООН, у III кварталі кількість українських мігрантів зросла майже на 200 тисяч осіб, і цей тренд тривав також на початку IV кварталу — до середини жовтня 2024 року їх кількість досягла майже 6,8 мільйонів. Це призвело до дефіциту робочої сили на ринку праці і одночасно стало фактором зростання заробітних плат.

Крім того, у II кварталі 2024 року середні реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% порівняно з минулим роком, а номінально — на 22,1%.

За непрямими даними, темпи зростання номінальних зарплат залишилися високими й у III кварталі. Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Раніше Politeka також писала про те, що "Укренерго" планує застосовувати графіки обмежень електропостачання залежно від температурних показників, щоб зберегти енергопостачання в критичних ситуаціях.

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