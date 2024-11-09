В найкритичніші дні можливе одночасне відключення до трьох черг, щоб зберегти стабільність енергосистеми при мінусових температурах.

"Укренерго" планує застосовувати графіки обмежень електропостачання залежно від температурних показників, щоб зберегти енергопостачання в критичних ситуаціях.

Про це повідомив Юрій Бойко, член наглядової ради "Укренерго", під час брифінгу. Він уточнив, що за стабільної температури до -5°C Україна може пройти зимовий період без значних обмежень електроенергії.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені війною, українська енергосистема стала більш уразливою до погодних умов, порівняно з минулими роками. Потужності енергетичного парку, навіть з урахуванням відновлення та збільшення імпортного ресурсу до 2100 мегават, можуть виявитися недостатніми для покриття попиту в умовах надзвичайно холодної погоди.

Юрій Бойко зазначив, що наразі триває підготовка до можливих сценаріїв, але сильні морози можуть призвести до перебоїв в енергопостачанні.

Якщо температура опуститься нижче -10°C, і потреба в електроенергії перевищить потужності генерації та імпорту, "Укренерго" буде змушене ввести обмеження. Це передбачає планові відключення електроенергії по чергах, які можуть тривати від однієї до трьох годин, залежно від ступеня морозів.

В найкритичніші дні можливе одночасне відключення до трьох черг, щоб зберегти стабільність енергосистеми при мінусових температурах.

Однак, за словами Бойка, за даними попередніх зим, таких екстремальних холодів було небагато, тому "Укренерго" сподівається уникнути масштабних обмежень. Проте погодні умови вимагають бути готовими до будь-яких ситуацій.

Також варто зазначити, що ситуація може ускладнитися у разі нових атак на енергетичну інфраструктуру. Хоча наразі система стабільна, залишкові пошкодження інфраструктури роблять енергосистему країни більш вразливою до зовнішніх факторів, на відміну від довоєнного часу, коли вона могла адаптуватися до будь-яких погодних умов.

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