В критические дни возможно одновременное отключение до трех очередей, чтобы сохранить стабильность энергосистемы при минусовых температурах.

"Укрэнерго" планирует использовать графики ограничений электроснабжения в зависимости от температурных показателей, чтобы сохранить энергоснабжение в критических ситуациях.

Об этом сообщил Юрий Бойко, член наблюдательного совета "Укрэнерго" во время брифинга. Он уточнил, что при стабильной температуре до -5°C, Украина может пройти зимний период без значительных ограничений электроэнергии.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных войной, украинская энергосистема стала более уязвимой к погодным условиям по сравнению с прошлыми годами. Мощности энергетического парка, даже с учетом возобновления и увеличения импортного ресурса до 2100 мегаватт, могут оказаться недостаточными для покрытия спроса в условиях очень холодной погоды.

Юрий Бойко отметил, что сейчас идет подготовка к возможным сценариям, но сильные морозы могут привести к перебоям в энергоснабжении.

Если температура опустится ниже -10°C и потребность в электроэнергии превысит мощности генерации и импорта, "Укрэнерго" будет вынуждено ввести ограничения. Это предполагает плановые отключения электроэнергии по очереди, которые могут длиться от одного до трех часов, в зависимости от степени морозов.

В критические дни возможно одновременное отключение до трех очередей, чтобы сохранить стабильность энергосистемы при минусовых температурах.

Однако, по словам Бойко, по данным предыдущих зим, таких экстремальных холодов было немного, поэтому Укрэнерго надеется избежать масштабных ограничений. Однако погодные условия требуют быть готовы к любым ситуациям.

Также следует отметить, что ситуация может осложниться при новых атаках на энергетическую инфраструктуру. Хотя система стабильна, остаточные повреждения инфраструктуры делают энергосистему страны более уязвимой к внешним факторам, в отличие от довоенного времени, когда она могла адаптироваться к любым погодным условиям.

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