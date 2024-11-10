Это привело к дефициту рабочей силы на рынке труда и одновременно явилось фактором роста заработных плат.

Из-за длительных отключений электроэнергии летом количество украинцев, выехавших за границу, оказалось больше, чем передавал Национальный банк Украины.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

Это привело к росту нагрузки на предприятия в Украине из-за нехватки работников в III квартале 2024 года.

По данным ООН, в III квартале количество украинских мигрантов выросло почти на 200 тысяч человек, и этот тренд длился также в начале IV квартала — к середине октября 2024 года их количество достигло почти 6,8 миллиона. Это привело к дефициту рабочей силы на рынке труда и одновременно явилось фактором роста заработных плат.

Кроме того, во II квартале 2024 года средние реальные заработные платы увеличились на 17,6% по сравнению с прошлым годом, номинально — на 22,1%.

По косвенным данным, темпы роста номинальных зарплат остались высокими и в III квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.

Ранее Politeka также писала о том, что Укрэнерго планирует применять графики ограничений электроснабжения в зависимости от температурных показателей, чтобы сохранить энергоснабжение в критических ситуациях.

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