Якщо ж показники не передано, рахунки формуються за середніми розрахунковими даними, які часто вищі за фактичне споживання.

Експерти пояснили, що в платіжках за газ іноді з'являються завищені обсяги споживання, що може привести до більшої суми для оплати.

Про те, як цього уникнути, розповіли в "ГазПравда".

Як уникнути завищених платіжок за газ

Щоб уникнути непорозумінь з рахунками, важливо щомісяця передавати актуальні показники газового лічильника оператору. Це слід робити також тоді, коли вдома тимчасово ніхто не проживає. Найкраще фіксувати показники в період з 1 по 5 число кожного місяця.

Якщо ж показники не передано, рахунки формуються за середніми розрахунковими даними, які часто вищі за фактичне споживання.

Зверніть увагу! Середнє значення споживання розраховується на основі показників за останні три роки, наведених у заяві-прийнятті.

Подати показники газового лічильника можна через особистий кабінет на сайті національного оператора "Газорозподільні мережі України" (за наявності договору). наприклад:

У Київській, Полтавській та Одеській діють локальні оператори, тому слід подавати через їхні сервіси.

Абоненти "Нафтогазу" можуть використовувати чат-ботом gas.ua в месенджерах, телефонувати до кол-центру або надсилати SMS на номер 4647, вказавши номер особового рахунку та п'ятизначний показник лічильника через пробіл.

Зверніть увагу! Передавати показники необхідно навіть у разі втрати фактичного споживання, якщо ви тимчасово не проживаєте за зазначеною адресою. Крім того, оператор ГРМ може нараховувати обсяги споживання за плановими показниками, що призводять до утворення боргу.

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