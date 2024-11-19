Если же показатели не переданы, счета формируются по средним расчетным данным, которые часто выше фактического потребления.

Эксперты объяснили, что в платежках за газ иногда появляются завышенные объемы потребления, что может привести к большей сумме оплаты.

О том, как этого избежать, рассказали в " ГазПравде ".

Как избежать завышенных платежей за газ

Чтобы избежать недоразумений со счетами, важно ежемесячно передавать актуальные показатели газового счетчика оператору. Это следует делать и тогда, когда дома временно никто не проживает. Лучше всего фиксировать показатели в период с 1 по 5 число каждого месяца.

Если же показатели не переданы, счета формируются по средним расчетным данным, которые часто выше фактического потребления.

Обратите внимание! Среднее значение потребления рассчитывается на основе показателей за последние три года, указанных в заявлении-принятии.

Представить показатели газового счетчика можно через личный кабинет на сайте национального оператора "Газораспределительные сети Украины" (при наличии договора). например:

В Киевской, Полтавской и Одесской действуют локальные операторы, поэтому подавать через их сервисы.

Абоненты "Нафтогаза" могут использовать чат-ботом gas.ua в мессенджерах, звонить в колл-центр или отправлять SMS на номер 4647, указав номер лицевого счета и пятизначный показатель счетчика через пробел.

Обратите внимание! Передавать показатели необходимо даже при потере фактического потребления, если вы временно не проживаете по указанному адресу. Кроме того, оператор ГРМ может начислять объемы потребления по плановым показателям, приводящим к образованию долга.

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