Національний банк України прогнозує суттєве зростання цін на пальне до кінця 2024 року — понад 9%.

Як пише УНІАН, в "Інфляційному звіті" Національного банку України зазначають, що це додатково вплине на ціни на товари та транспортні послуги, що вже і без того відчувають тиск інфляції.

За даними НБУ, у вересні 2024 року ціни на пальне зросли лише на 6%, що значно менше за очікувані 25,5% у червні. Такий ефект спостерігався завдяки низьким цінам на нафту та високим запасам пального на АЗС, зібраним перед підвищенням акцизів. Також ефект бази порівняння, обумовлений податковими змінами в липні 2023 року, допоміг стримати зростання цін.

Проте цей період низької інфляції на пальне не триватиме довго. Зі зменшенням запасів пального і підвищенням акцизів, а також через вплив послаблення гривні, в НБУ очікують, що зростання цін прискориться. До кінця 2024 року ціни на пальне можуть зрости на 9%, і цей тренд збережеться практично весь 2025 рік.

Зростання цін на пальне не залишиться без наслідків для споживачів: через підвищення собівартості зростуть ціни на товари та транспортні послуги. Однак, в середньостроковій перспективі, зниження світових цін на нафту може сповільнити подальше зростання цін на пальне.

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