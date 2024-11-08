Причинами такого значного підвищення виробники називають здорожчання кормів та енергоносіїв, які вплинули на загальні виробничі витрати.

Про це для NV Бізнес розповіли в пресслужбі мережі АТБ.

Виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко зазначає, що комбікорми для птиці також суттєво подорожчали: фуражна пшениця зросла в ціні на 70%, кукурудза – на 80%, а соняшниковий шрот – на 60%. Крім того, відчутно зросла вартість електроенергії для промислових підприємств, а це додатково вплинуло на загальні витрати виробників. Збільшились і витрати на логістику, а також заробітні плати працівників галузі, що все в комплексі підвищило собівартість виробництва яєць.

Окрім того, осінь і зима для виробників яєць – традиційно сезон зниження обсягів виробництва, особливо для малих приватних господарств, де у холодну пору року виробництво падає на 30-50% у порівнянні з літнім періодом. Проте для великих виробників, які використовують автоматизовані та альтернативні джерела енергозабезпечення, сезонні коливання менш відчутні.

Цікаво, що попри жовтневе зростання цін, загалом цього року спостерігалось певне зниження цін порівняно з попереднім роком. За словами Карпенка, у вересні 2024 року ціни на яйця були на 20% нижчими, ніж за аналогічний період у 2023-му, а жовтневі ціни на 15% менші, ніж рік тому.