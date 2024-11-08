Причинами столь значительного повышения производители называют подорожание кормов и энергоносителей, которые повлияли на общие производственные затраты.

Об этом для NV Бизнес рассказали в пресс-службе сети АТБ.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отмечает, что комбикорма для птицы также существенно подорожали: фуражная пшеница выросла в цене на 70%, кукуруза - на 80%, а подсолнечный шрот - на 60%. Кроме того, ощутимо возросла стоимость электроэнергии для промышленных предприятий, что дополнительно повлияло на общие затраты производителей. Увеличились и затраты на логистику, а также заработные платы работников отрасли, что в комплексе повысило себестоимость производства яиц.

Кроме того, осень и зима для производителей яиц – традиционно сезон снижения объемов производства, особенно для малых частных хозяйств, где в холодное время года производство падает на 30-50% по сравнению с летним периодом. Однако для крупных производителей, использующих автоматизированные и альтернативные источники энергообеспечения, сезонные колебания менее ощутимы.

Интересно, что, несмотря на октябрьский рост цен, в этом году наблюдалось определенное снижение цен по сравнению с предыдущим годом. По словам Карпенко, в сентябре 2024 года цены на яйца были на 20% ниже, чем за аналогичный период в 2023-м, а октябрьские цены на 15% меньше, чем год назад.