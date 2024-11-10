Национальный банк Украины прогнозирует существенный рост цен на топливо к концу 2024 года - более 9%.

Как пишет УНИАН, в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины отмечают, что это дополнительно повлияет на цены на товары и транспортные услуги, уже и без того испытывающие давление инфляции.

По данным НБУ, в сентябре 2024 года цены на топливо выросли лишь на 6%, что значительно меньше ожидаемых 25,5% в июне. Такой эффект наблюдался благодаря низким ценам на нефть и высоким запасам горючего на АЗС, собранным перед повышением акцизов. Также эффект базы сравнения, обусловленный налоговыми изменениями в июле 2023 г., помог сдержать рост цен.

Однако этот период низкой инфляции на горючее не продлится долго. С уменьшением запасов горючего и повышением акцизов, а также из-за влияния ослабления гривны, в НБУ ожидают, что рост цен ускорится. К концу 2024 года цены на горючее могут вырасти на 9%, и этот тренд сохранится практически весь 2025 год.

Рост цен на топливо не останется без последствий для потребителей: из-за повышения себестоимости поднимутся цены на товары и транспортные услуги. Однако в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть может замедлить дальнейший рост цен на топливо.

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