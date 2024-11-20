За скоєні злочини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 13 років з конфіскацією майна.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишніх керівників Державної податкової служби в Дніпропетровській області та повідомили їм про підозру.

Про це повідомили у ДБР.

У 2020 році екс-керівниця обласної податкової служби ініціювала створення злочинної схеми для отримання прибутку, залучивши до цього підлеглих і об'єднавши їх у злочинну організацію.

Протягом кількох років (2020–2023) посадовці податкової різних рівнів дозволяли ризиковим підприємствам здійснювати постачання товарів без сплати податку на додану вартість. Для прикриття цієї схеми організатор злочину видала наказ про створення аналітичної групи в податковій службі, яка фактично контролювала реєстрацію податкових накладних і відбирала "клієнтів" для незаконної діяльності.

Лише допомога одному з таких підприємств коштувала державі 56 мільйонів гривень. Задокументовано, що податківці навмисно затримували реєстрацію 36 податкових накладних, не вносячи відповідні кошти на електронні рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, що порушувало законні терміни реєстрації.

ДБР затримало чотирьох осіб у різних містах України, однак одна з фігуранток спробувала втекти за кордон. Завдяки оперативним заходам, її було затримано на контрольно-пропускному пункті на заході країни. Вони завдали державі збитків на суму понад 56 мільйонів гривень.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у вчиненні злочину за участі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).

Колишній керівниці ДПС Дніпропетровської області, окрім того, висунули підозру в організації та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).

За скоєні злочини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 13 років з конфіскацією майна.

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