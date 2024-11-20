За совершенные преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывших руководителей Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и сообщили им о подозрении.

Об этом сообщили в ДБР.

В 2020 году экс-руководитель областной налоговой службы инициировала создание преступной схемы для получения прибыли, привлекая к этому подчиненных и объединив их в преступную организацию.

В течение нескольких лет (2020-2023) должностные лица налоговой разных уровней позволяли рисковым предприятиям осуществлять поставки товаров без уплаты налога на добавленную стоимость. Для прикрытия этой схемы организатор преступления издала приказ о создании аналитической группы в налоговой службе, которая фактически контролировала регистрацию налоговых накладных и отбирала клиентов для незаконной деятельности.

Только помощь одному из таких предприятий обошлась государству в 56 миллионов гривен. Задокументировано, что налоговики специально задерживали регистрацию 36 налоговых накладных, не внося соответствующие средства на электронные счета в системе электронного администрирования НДС, что нарушало законные сроки регистрации.

ДБР задержало четырех человек в разных городах Украины, однако одна из фигуранток попыталась скрыться за границу. Благодаря оперативным мероприятиям, она была задержана на контрольно-пропускном пункте на западе страны. Они нанесли государству ущерб на сумму более 56 миллионов гривен.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, а также в совершении преступления с участием организованной преступной группы (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3) ст. 255 УК Украины).

Бывший руководитель ГНС Днепропетровской области, кроме того, выдвинули подозрение в организации и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).

За совершенные преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

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