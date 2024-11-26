Також вона відмічала вподобання на публікаціях, які прославляли радянський тоталітарний режим.

У місті Великі Мости Львівської області жінка публікувала в соцмережах дописи із символікою СРСР та пропагандою тоталітарного режиму.

Про це йдеться у вироку, який Червоноградський міський суд Львівської області ухвалив 12 листопада.

Що відомо про справу

Як зазначено у вироку, обвинувачена протягом 2023 року розміщувала у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" матеріали з радянською символікою. Також вона відмічала вподобання на публікаціях, які прославляли радянський тоталітарний режим.

Рішення суду

Під час розгляду справи жінка визнала свою провину. За порушення закону про заборону використання символіки комуністичного режиму (стаття 436-1 Кримінального кодексу України) їй призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак суд замінив основне покарання на один рік умовного терміну. Крім того, обвинувачена має сплатити 15 тисяч гривень судових витрат.

Рішення наразі не набуло законної сили. Протягом 30 днів після його оголошення сторона захисту може подати апеляцію.

Також Politeka писала про схожу ситуацію на Харківщині. У місті Валки 52-річна жінка отримала тюремний термін за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України та розповсюдження радянської символіки.

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