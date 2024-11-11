При цьому вона називала українських патріотів "зомбованими та психічно хворими людьми".

У місті Валки Харківської області 52-річна жінка отримала тюремний термін за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України та розповсюдження радянської символіки.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 4 листопада.

Правоохоронці з’ясували, що жінка вела активну діяльність у соціальних мережах, зокрема на заборонених в Україні платформах, де поширювала публікації із зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, включаючи серп і молот, георгіївську стрічку, п’ятикутну зірку, а також прапор і герб СРСР. До фотографій вона додавала підписи, вітаючи читачів з "с праздником великого октября".

Після початку повномасштабної війни жінка стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram, де висловлювала свої погляди, запевняючи інших користувачів, що президент Росії "гуманний", стверджуючи, що "Харків скоро буде Росією", і повторюючи пропагандистські тези. При цьому вона називала українських патріотів "зомбованими та психічно хворими людьми".

Вирок суду

На судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину, зазначивши, що піддалася "негативному впливу".

Валківський районний суд Харківської області визнав її винною у розповсюдженні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму, а також у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України). Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

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