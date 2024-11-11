При этом она называла украинских патриотов "зомбированными и душевнобольными людьми".

В городе Валки Харьковской области 52-летняя женщина получила тюремный срок за оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и распространение советской символики.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 4 ноября.

Правоохранители выяснили, что женщина вела активную деятельность в социальных сетях, в частности, на запрещенных в Украине платформах, где распространяла публикации с изображениями символики коммунистического тоталитарного режима, включая серп и молот, георгиевскую ленту, пятиконечную звезду, а также флаг и герб СССР. . К фотографиям она прилагала подписи, поздравляя читателей с "со праздником великого октября".

После начала полномасштабной войны женщина стала активной участницей пророссийских чатов в Telegram, где выражала свои взгляды, уверяя других пользователей, что президент России "гуманен", утверждая, что "Харьков скоро будет Россией" и повторяя пропагандистские тезисы. При этом она называла украинских патриотов "зомбированными и душевнобольными людьми".

Приговор суда

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину, отметив, что подверглась "негативному влиянию".

Валковский районный суд Харьковской области признал ее виновной в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима, а также оправдывании вооруженной агрессии России против Украины (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Суд назначил ей наказание в размере 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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