Также она отмечала пристрастия к публикациям, прославлявшим советский тоталитарный режим.

В городе Великие Мосты Львовской области женщина публиковала в соцсетях сообщения с символикой СССР и пропагандой тоталитарного режима.

Об этом говорится в приговоре , который Червоноградский городской суд Львовской области вынес 12 ноября.

Как известно

в приговоре, обвиняемая в течение 2023 года размещала в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" материалы с советской символикой. Также она отмечала пристрастия к публикациям, прославлявшим советский тоталитарный режим.

Решение суда

При рассмотрении дела женщина признала свою вину. За нарушение закона о запрещении использования символики коммунистического режима (статья 436-1 Уголовного кодекса Украины) ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако суд заменил основное наказание на год условного срока. Кроме того, обвиняемая должна оплатить 15 тысяч гривен судебных издержек.

Решение пока не вступило в законную силу. В течение 30 дней после объявления сторона защиты может подать апелляцию.

Также Politeka писала о похожей ситуации в Харьковской области. В Валки 52-летняя женщина получила тюремный срок за оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и распространение советской символики.

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