Цей крок може стати необхідністю через затяжну війну на виснаження, яку рф веде в Україні.

Як пише 24 канал з посиланням на слова члена парламентського Комітету з питань оборони Сергія Рахманіна, збільшення темпів мобілізації є дуже ймовірним. Хоча юридично терміну "повна мобілізація" в Україні не існує, тому це не означає, що усі чоловіки підлягатимуть призову.

Військове керівництво акцентує увагу на доукомплектації підрозділів спеціалістами з бойовим досвідом. До категорій, на які спрямована мобілізація, належать: штурмовики, артилеристи, водії, IT-спеціалісти, зв’язківці. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, завдяки оптимізації навантаження між підрозділами вдалося зменшити потребу в додатковій мобілізації. Також важливу роль відіграють добровольці, які активно приєднуються до Сил оборони.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців",– наголосив Сирський у своєму інтерв'ю Укрінформу.

Отже основний акцент наразі стоїть на пошуку кваліфікованих фахівців, а не на масовому призові.

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