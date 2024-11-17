На грудень 2024 року грошове забезпечення українських військовослужбовців не передбачає запланованих підвищень.

Однак є ймовірність, що через особливості бюджетного періоду виплати можуть виявитися дещо більшими.

Як розповів для NV заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік, це зумовлено тим, що в кінці року часто виплачуються одночасно зарплата за попередній місяць і частина фінансування на наступний. Таку ситуацію вже спостерігали наприкінці 2023 року.

Загалом мінімальна сума грошового забезпечення військовослужбовця складається з кількох ключових складових: посадового окладу, окладу за звання, надбавки за службу в особливих умовах, премії та індексації.

Наприклад, для солдата Сухопутних військ із мінімальним тарифним розрядом загальна сума нарахувань на сьогодні становить 20 715,30 грн. Сюди входять: посадовий оклад (1-й тарифний розряд) — 2470 грн; оклад за звання "солдат" — 530 грн; надбавка за умови проходження служби — 1950 грн; премія — 15 635,10 грн; індексація — 130,20 грн.

Ці виплати не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, але з жовтня 2024 року військовий збір підвищено до 5%. Зростання інфляції може також дещо підвищити індексацію, що призведе до незначного збільшення грошового забезпечення. Проте, якщо фінансове управління ЗСУ дотримуватиметься практики минулих років, то наприкінці грудня військовослужбовці можуть отримати подвійні виплати: за листопад та авансові суми за грудень.

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