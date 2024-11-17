Однако есть вероятность, что из-за особенностей бюджетного периода выплаты могут оказаться несколько больше.

Как рассказал для NV заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ по позывному Адику, это обусловлено тем, что в конце года часто выплачиваются одновременно зарплата за предыдущий месяц и часть финансирования на следующий. Такую ситуацию уже наблюдали в конце 2023 года.

В целом минимальная сумма денежного довольствия военнослужащего состоит из нескольких ключевых составляющих: должностного оклада, оклада за звание, надбавки за службу в особых условиях, премии и индексации.

Например, для солдата Сухопутных войск с минимальным тарифным разрядом общая сумма начислений на сегодняшний день составляет 20 715,30 грн. Сюда входят: должностной оклад (1-й тарифный разряд) – 2470 грн; оклад за звание "солдат" - 530 грн; надбавка при условии прохождения службы - 1950 грн; премия - 15 635,10 грн; индексация - 130,20 грн.

Эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, но с октября 2024 года военный сбор повышен до 5%. Рост инфляции может также несколько повысить индексацию, что приведет к незначительному увеличению денежного довольствия. Однако если финансовое управление ВСУ будет придерживаться практики прошлых лет, то в конце декабря военнослужащие могут получить двойные выплаты: за ноябрь и авансовые суммы за декабрь.

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